109 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और फिल साल्ट सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। 6 ओवर में इंग्लैंड ने तीन विकेट गंवाकर 53 रन बना लिए थे। इसके बाद बारिश ने दस्तक दी और फिर मैच को घटाकर 16 ओवर का कर दिया गया, जहां इंग्लैंड के सामने 93 रन का लक्ष्य मिला। 17 ओवर में 98 रन का लक्ष्य मिला। नौवें ओवर में जब चार गेंदें डाली जा चुकी थीं, तब बारिश ने फिर दस्तक दी और एक बार फिर से ओवर कम कर दिए गए और 16 ओवर में टारगेट 93 रन का दिया गया। तब तक इंग्लैंड ने 91 रन बना लिए थे। इस ओवर की पांचवीं गेंद पर जॉर्डन कॉक्स ने दो रन लेकर गाबा में ऑस्ट्रेलिया के जीत के सिलसिले को तोड़ दिया।