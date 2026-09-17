टी-20 क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, विराट कोहली और अभिषेक शर्मा के नाम 10-10 शतक

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (Photo- IANS)
Most hundreds in all T20s by India players: भारत में टी-20 क्रिकेट की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा आईपीएल और घरेलू टी-20 टूर्नामेंट में भी भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए हैं। ओवरऑल टी-20 यानी सभी स्तरों के टी-20 क्रिकेट में भारत के कई बल्लेबाजों ने शतकीय पारियां खेली हैं। इस सूची में विराट कोहली और अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं।
भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली टी-20 क्रिकेट में अपनी निरंतरता और शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। भारत के अलावा आईपीएल में भी उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं। उन्होंने टी-20 क्रिकेट में कुल 430 मैचों में 14,218 रन बनाए हैं, जिसमें अब तक 10 शतक शामिल हैं।
युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी टी-20 क्रिकेट में 10 शतक लगाकर विराट कोहली की बराबरी कर ली है। अभिषेक आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए पहचाने जाते हैं। पावरप्ले में तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें टी-20 क्रिकेट में खास पहचान दिलाई है। इतनी कम उम्र में उनके नाम 10 शतक होना उनकी बल्लेबाजी क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने टी-20 क्रिकेट में 205 मैचों में 6,224 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक शामिल हैं।
इस सूची में केएल राहुल और संजू सैमसन भी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने टी-20 क्रिकेट में 8-8 शतक लगाए हैं। राहुल ने आईपीएल और अन्य टी-20 मुकाबलों में कई शानदार पारियां खेली हैं। वहीं, संजू सैमसन भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर लगातार सुर्खियां बटोरते रहे हैं। संजू सैमसन ने 351 टी-20 मैचों में 9,027 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक शामिल हैं। वहीं, केएल राहुल ने 253 टी-20 मैचों में 8,718 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक शामिल हैं।
भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी इस सूची में शामिल हैं। रोहित ने टी-20 क्रिकेट में 8 शतक लगाए हैं। टी-20 क्रिकेट में बड़े शॉट खेलने की उनकी क्षमता लंबे समय से उनकी पहचान रही है। अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में भी रोहित का रिकॉर्ड शानदार रहा है। रोहित शर्मा ने 472 टी-20 मैचों में 12,531 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक शामिल हैं।
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