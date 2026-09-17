टी-20 क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, विराट कोहली और अभिषेक शर्मा के नाम 10-10 शतक

इस सूची में केएल राहुल और संजू सैमसन भी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने टी-20 क्रिकेट में 8-8 शतक लगाए हैं। राहुल ने आईपीएल और अन्य टी-20 मुकाबलों में कई शानदार पारियां खेली हैं। वहीं, संजू सैमसन भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर लगातार सुर्खियां बटोरते रहे हैं। संजू सैमसन ने 351 टी-20 मैचों में 9,027 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक शामिल हैं। वहीं, केएल राहुल ने 253 टी-20 मैचों में 8,718 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक शामिल हैं।