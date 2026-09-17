अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद में ठोकी सेंचुरी, सबसे तेज टी-20 शतक लगाने वाले बने भारतीय खिलाड़ी

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (Photo- IANS)
Abhishek sharma Fastest T20I hundreds: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 30 गेंदों में शतक जड़ दिया। इसके साथ ही अभिषेक शर्मा ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाया था।
अफगानिस्तान के खिलाफ लगाए गए इस शतक के साथ ही उन्होंने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली। दरअसल, वह टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फुल मेंबर देशों (टेस्ट खेलने वाली टीमों) के खिलाड़ियों में सबसे तेज शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं।
|क्रम.
|खिलाड़ी
|गेंदें
|टीम
|विपक्षी
|स्थान
|साल
|1
|अभिषेक शर्मा
|30
|भारत
|अफगानिस्तान
|दिल्ली
|2026
|2
|सिकंदर रजा
|33
|जिम्बाब्वे
|गाम्बिया
|नैरोबी (रुराका)
|2024
|2
|फिन एलन
|33
|दक्षिण अफ्रीका
|न्यूजीलैंड
|कोलकाता
|2026
|4
|डेविड मिलर
|35
|दक्षिण अफ्रीका
|बांग्लादेश
|पोटचेफस्ट्रूम
|2017
|4
|रोहित शर्मा
|35
|भारत
|श्रीलंका
|इंदौर
|2017
ओवरऑल टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। उनसे आगे एस्टोनिया के साहिल चौहान और तुर्किये के मुहम्मद फहाद हैं।
|क्रम.
|खिलाड़ी
|गेंदें
|टीम
|विपक्षी
|स्थान
|साल
|1
|साहिल चौहान
|27
|एस्टोनिया
|साइप्रस
|एपिस्कोपी
|2024
|2
|मुहम्मद फहाद
|29
|तुर्किये
|बुल्गारिया
|सोफिया
|2025
|3
|अभिषेक शर्मा
|30
|भारत
|अफगानिस्तान
|दिल्ली
|2026
|4
|जान निकोल लॉफ्टी-ईटन
|33
|नामीबिया
|नेपाल
|कीर्तिपुर
|2024
|4
|सिकंदर रजा
|33
|जिम्बाब्वे
|गाम्बिया
|नैरोबी (रुराका)
|2024
|4
|फिन एलन
|33
|दक्षिण अफ्रीका
|न्यूजीलैंड
|कोलकाता
|2026
अभिषेक शर्मा का अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला शतक है, जबकि ओवरऑल यह उनकी कुल तीसरी सेंचुरी है। इससे पहले उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जुलाई 2024 और इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शतक ठोका था।
अभिषेक शर्मा मैच में 108 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें राशिद खान ने 9.5 ओवर में आउट कर भारत को पहला झटका दिया। अभिषेक ने अपनी शतकीय पारी के दौरान 34 गेंदों का सामना करते हुए 108 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 11 छक्के लगाए।
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