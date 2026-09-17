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अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद में ठोकी सेंचुरी, सबसे तेज टी-20 शतक लगाने वाले बने भारतीय खिलाड़ी

IND vs AFG 3rd T20I: अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में शतक जड़कर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया और सबसे तेज टी-20 शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Sep 17, 2026

abhishek sharma latest update.

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (Photo- IANS)

Abhishek sharma Fastest T20I hundreds: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 30 गेंदों में शतक जड़ दिया। इसके साथ ही अभिषेक शर्मा ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाया था।

सबसे तेज टी-20 इंटरनेशनल शतक ( आईसीसी: पूर्ण सदस्य टीमें)

अफगानिस्तान के खिलाफ लगाए गए इस शतक के साथ ही उन्होंने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली। दरअसल, वह टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फुल मेंबर देशों (टेस्ट खेलने वाली टीमों) के खिलाड़ियों में सबसे तेज शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं।

क्रम.खिलाड़ीगेंदेंटीमविपक्षी स्थानसाल
1अभिषेक शर्मा30भारतअफगानिस्तानदिल्ली2026
2सिकंदर रजा33जिम्बाब्वेगाम्बियानैरोबी (रुराका)2024
2फिन एलन33दक्षिण अफ्रीकान्यूजीलैंडकोलकाता2026
4डेविड मिलर35दक्षिण अफ्रीकाबांग्लादेशपोटचेफस्ट्रूम2017
4रोहित शर्मा35भारतश्रीलंकाइंदौर2017

सबसे तेज टी-20 इंटरनेशनल शतक

ओवरऑल टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। उनसे आगे एस्टोनिया के साहिल चौहान और तुर्किये के मुहम्मद फहाद हैं।

क्रम.खिलाड़ीगेंदेंटीमविपक्षीस्थानसाल
1साहिल चौहान27एस्टोनियासाइप्रसएपिस्कोपी2024
2मुहम्मद फहाद29तुर्कियेबुल्गारियासोफिया2025
3अभिषेक शर्मा30भारतअफगानिस्तानदिल्ली2026
4जान निकोल लॉफ्टी-ईटन33नामीबियानेपालकीर्तिपुर2024
4सिकंदर रजा33जिम्बाब्वेगाम्बियानैरोबी (रुराका)2024
4फिन एलन33दक्षिण अफ्रीकान्यूजीलैंडकोलकाता2026

अभिषेक शर्मा का तीसरा टी-20 इंटरनेशनल शतक

अभिषेक शर्मा का अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला शतक है, जबकि ओवरऑल यह उनकी कुल तीसरी सेंचुरी है। इससे पहले उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जुलाई 2024 और इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शतक ठोका था।

अभिषेक शर्मा 108 रन बनाकर हुए आउट

अभिषेक शर्मा मैच में 108 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें राशिद खान ने 9.5 ओवर में आउट कर भारत को पहला झटका दिया। अभिषेक ने अपनी शतकीय पारी के दौरान 34 गेंदों का सामना करते हुए 108 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 11 छक्के लगाए।

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Updated on:

17 Sept 2026 09:03 pm

Published on:

17 Sept 2026 08:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद में ठोकी सेंचुरी, सबसे तेज टी-20 शतक लगाने वाले बने भारतीय खिलाड़ी

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