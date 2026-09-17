अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद में ठोकी सेंचुरी, सबसे तेज टी-20 शतक लगाने वाले बने भारतीय खिलाड़ी

Abhishek sharma Fastest T20I hundreds: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 30 गेंदों में शतक जड़ दिया। इसके साथ ही अभिषेक शर्मा ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाया था।