Pakistan Cricket: मोहम्मद रिजवान की बढ़ीं मुश्किलें? NCCIA के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Mohammad Rizwan Lahore High Court: पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की उस याचिका को लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि NCCIA ने यह नहीं बताया कि उनसे किस वजह से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने एजेंसी के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया। याचिका के मुताबिक, मामला पाकिस्तान क्रिकेट में कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़ा है।