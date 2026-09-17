पाकिस्तान के माज सदाकत ने उड़ाया गर्दा, गेंदबाजों को इतना कूटा की टूट गए पूरन-हेटमायर के बड़े रिकॉर्ड

Maaz Sadaqat in CPL 2026:कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला जमैका किंग्‍समैन और बारबाडोस ट्राइडेंट्स के बीच खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान के ऑलराउंडर माज सदाकत के तूफानी शतक के दम पर जमैका ने 9 विकेट से जीत दर्ज करते क्‍वालीफायर-2 में जगह बना ली है। सदाकत ने इस मुकाबले में महज 49 गेंदों पर 9 चौके और 8 छक्‍कों के साथ 228 से ज्‍यादा के स्‍ट्राइक रेट से 112 रन की पारी खेली है। इस पारी में उन्‍होंने 44 गेंदों पर अपना शतक पूरा करते हुए शिमरोन हेटमायर और निकोलस पूरन के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।