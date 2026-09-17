रवींद्र जडेजा ने वनडे फॉर्मेट में आखिरी सीरीज जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी। आखिरी वनडे में वह एक भी विकेट नहीं ले पाए थे, जिसके बाद से माना जा रहा था कि टी20 से खुद संन्‍यास लेने वाले जडेजा का वनडे करियर भी खत्‍म हो गया है। अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने उनके स्‍थान पर अक्षर पटेल और हर्ष दुबे जैसे प्‍लेयर्स को तरजीह दी। हालांकि, अब विंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए उनकी वापसी हो गई है। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्‍हें वनडे वर्ल्ड कप 2027 के प्‍लान में भी शामिल किया जा सकता है। जडेज के अलावा रुतुराज गायकवाड़ भी वनडे टीम में वापसी करने में सफल रहे हैं।