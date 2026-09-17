अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 टीम इंडिया के लिए ओपनर्स की रेस को आसान बनाएगी या मुश्किल? जानें पूरा किस्सा

Team India T20 Opening Race: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने शुरुआती दोनों मैच जीत लिए हैं। इसके साथ ही भारत ने सीरीज भी अपने नाम कर ली है। हालांकि, टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। दूसरे टी20 में संजू सैमसन की शानदार पारी ने इस रेस को और दिलचस्प बना दिया है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने दोनों मैचों में पारी की शुरुआत की। वहीं, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को अब तक मौका नहीं मिला है। ऐसे में सवाल है कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से ओपनिंग की रेस आसान होगी या और मुश्किल?