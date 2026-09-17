अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 टीम इंडिया के लिए ओपनर्स की रेस को आसान बनाएगी या मुश्किल? जानें पूरा किस्सा

संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी (Photo- IANS)
Team India T20 Opening Race: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने शुरुआती दोनों मैच जीत लिए हैं। इसके साथ ही भारत ने सीरीज भी अपने नाम कर ली है। हालांकि, टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। दूसरे टी20 में संजू सैमसन की शानदार पारी ने इस रेस को और दिलचस्प बना दिया है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने दोनों मैचों में पारी की शुरुआत की। वहीं, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को अब तक मौका नहीं मिला है। ऐसे में सवाल है कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से ओपनिंग की रेस आसान होगी या और मुश्किल?
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में संजू सैमसन ने 10 रन बनाए थे। दूसरे मैच में उन्होंने शानदार वापसी की। संजू सैमसन ने सिर्फ 22 गेंदों पर 57 रन बनाए। उनकी पारी में आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली। भारत ने यह मैच सात विकेट से जीता। इस पारी के बाद संजू ने ओपनिंग के लिए अपना दावा मजबूत किया है। उनके पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव भी है। अगर अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 में भी वह रन बनाते हैं, तो टीम मैनेजमेंट के लिए उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।
वैभव सूर्यवंशी को शुरुआती दो मैचों में मौका नहीं मिला। लेकिन उनकी दावेदारी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कम उम्र में शानदार प्रदर्शन किया है। आईपीएल 2025 में वैभव ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाया था। वह आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने थे। पूरे सीजन में उन्होंने 252 रन बनाए थे। इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भी वैभव ने प्रभावित किया। उन्होंने तीन मैचों में 151 रन बनाए। वह सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे।
इस रेस में अभिषेक शर्मा को भी नहीं भूलना चाहिए। वह दोनों मैचों में संजू सैमसन के साथ ओपनिंग कर चुके हैं। टीम मैनेजमेंट की योजनाओं में वह लगातार बने हुए हैं। यानी भारत के पास ओपनिंग के लिए तीन विकल्प हैं। संजू सैमसन के पास अनुभव है। अभिषेक शर्मा आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी भविष्य की बड़ी संभावना हैं।
अगर तीसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है और वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो रेस और खुल सकती है। वहीं संजू सैमसन को फिर मौका मिलता है और अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर अच्छा खेलते हैं तो मौजूदा ओपनिंग जोड़ी का दावा मजबूत होगा। इसलिए अफगानिस्तान सीरीज ओपनिंग की रेस का अंतिम जवाब शायद नहीं देगी। बल्कि यह टीम इंडिया के विकल्पों को और स्पष्ट करेगी। फिलहाल संजू सैमसन का वर्तमान प्रदर्शन, अभिषेक शर्मा की मौजूदगी और वैभव सूर्यवंशी का भविष्य, तीनों मिलकर ओपनिंग की रेस को दिलचस्प बना रहे हैं।
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