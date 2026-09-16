Asian Games 2026: टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, वरुण चक्रवर्ती एशियन गेम्स से बाहर; विप्रज निगम को मिला मौका

Varun Chakaravarthy ruled out of Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान के आइची और नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। इस आयोजन से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, चोट की वजह से वरुण चक्रवर्ती एशियन गेम्स के लिए चयनित भारतीय टी-20 टीम से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह लेग स्पिन गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर विप्रज निगम को टीम में शामिल किया गया है। विप्रज निगम ने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है।