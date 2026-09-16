IND vs AFG 2nd T20: ‘बुरा तो लगता है लेकिन…’, आलोचकों की बोलती बंद करने के बाद संजू सैमसन ने पूर्व क्रिकेटर्स के लिए कही बड़ी बात

आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भी कुछ मैचों के बाद ही संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने के करीब पहुंची, तब एक बार फिर से उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया। उन्होंने आखिरी तीन मुकाबलों में टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन उसके बाद से एक बार फिर से उनका बल्ला शांत रहा। इंग्लैंड दौरे पर दो मैचों में उनके बल्ले से रन नहीं निकले और फिर उन्हें प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद से जिंबॉब्वे दौरे की टीम में ही उन्हें जगह नहीं मिली। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने फिर से प्लेइंग इलेवन में जगह बनाई, लेकिन पहले मुकाबले में फिर वह सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए।