IND vs AFG: भारत से लगातार हार झेलने पर अफगानिस्तानी कप्तान ने तोड़ी चुप्पी, बताया किस नाकामी की वजह से हो रहा ये हाल

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के गेंदबाजों को शुरुआती 6 ओवरों में हावी होने का मौका मिल गया। जादरान ने कहा कि पहले मैच के बाद टीम ने ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाने की जरूरत पर चर्चा की थी, लेकिन वे उन योजनाओं को असल में लागू नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, " हमें वो शुरुआत नहीं मिली, जो हम चाहते थे, लेकिन एक ग्रुप के तौर पर हमने इस बारे में सोचा: कैसे सुधार करें, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वह रवैया कैसे अपनाएं और उसे कैसे बनाए रखें, खासकर बड़ी टीमों के खिलाफ। मैं कहूंगा कि हमने पावरप्ले में अच्छा नहीं खेला।"