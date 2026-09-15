Ind vs Afg: भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर, अफगानिस्तान ने टीम इंडिया के सामने फिर रखा 160 रन का मामूली लक्ष्य

इसके बाद मेजबान टीम को छठा झटका 100 के स्‍कोर पर दरविश रसूली (26) के रूप में लगा। फिर सातवें विकेट के लिए मोहम्‍मद नबी और राशिद खान के बीच 48 रन की साझेदारी हुई। नबी 20 रन बनाकर जसप्रीत का शिकार बने। इसके बाद 148 के स्‍कोर पर ही 8वां झटका लगा, जब राशिद सिर्फ 16 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेलकर नीतीश का तीसरा शिकार बने। अफगानिस्‍तान ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए। वहीं, भारत की ओर से नीतीश ने तीन, तो अर्शदीप ने दो विकेट लिए।