Ind vs Afg: भारत ने दूसरे T20 में टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, टीम में हुआ एक बदलाव, वैभव सूर्यवंशी को फिर नहीं मिला मौका

India vs Afghanistan 2nd T20 Playing 11: भारत और अफगानिस्‍तान के बीच जारी तीन टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्‍ली स्थित अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में भी भारत के टी20 कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। उन्‍होंने फिर से टॉस जीतने को लेकर कहा कि टेल्स मेरे लिए लकी रहा है। क्या टी20 क्रिकेट में पहले बॉलिंग करने से खास फायदा मिलता है? इस पर उन्‍होंने कहा कि आपको पहले से ही अच्छा अंदाजा है कि विकेट कैसा खेलता है। वहीं, गेंदबाजों के लिए यह जरूरी है कि वह जितनी जल्दी हो सके खुद को ढाल लें। उन्‍होंने अंत में कहा कि हमारी प्‍लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है। इंजर्ड वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्‍नोई की वापसी हुई है।