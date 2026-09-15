ICC Women’s T20 Rankings: दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा ने लगाई लंबी छलांग, श्री चरणी ने हासिल किया नया मुकाम

महिला T20 एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी श्री चरणी ने 4 विकेट लिए थे। इस तरह टूर्नामेंट में उनके नाम कुल 12 विकेट दर्ज हुए। इस शानदार प्रदर्शन के चलते बाएं हाथ की स्पिनर ने महिला T20I गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। श्री चरणी के नाम अब 802 रेटिंग अंक दर्ज हैं। इस तरह 800 रेटिंग अंक का आंकड़ा पार करने वाली वह पहली भारतीय महिला गेंदबाज बन गई हैं। उनसे अधिक रेटिंग ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शुट के नाम है, जिनके 806 अंक हैं। इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन के भी 802 अंक हैं। इस तरह श्री चरणी 800 या उससे अधिक रेटिंग अंक हासिल करने वाली महिला खिलाड़ियों के खास क्लब में शामिल हो गई हैं।