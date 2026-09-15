पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं मोहसिन नकवी, इनकी कर सकते हैं छुट्टी

एक रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी राष्ट्रीय चयन समिति में भी बदलाव करने पर विचार कर रहा है। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और वरिष्ठ चयनकर्ता आकिब जावेद की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। आकिब जावेद उस समय भी चर्चा में आए थे, जब इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान की टेस्ट टीम में बड़ा फेरबदल किया गया था। उस मुकाबले के बाद सात खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी उनके पदों से हटा दिया गया था।