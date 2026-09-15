IND vs AFG: दिल्ली की सेंटर पिच पर खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला, शुरुआती ओवर में भारी पड़ सकते हैं तेज गेंदबाज

T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले ही राउंड से बाहर होने वाली अफगानिस्तान की टीम भारतीय सरजमीं पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेकरार है। हालांकि, पहले T20 मुकाबले में वह चारों खाने चित हो गई थी। दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान अपनी प्लेइंग लाइन में एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ उतर सकती है। दूसरी ओर, टीम इंडिया में वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्नोई को मौका मिल सकता है। ऐसे में मंगलवार की शाम को क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है।