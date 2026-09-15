Babar Azam Return Domestic Cricket: खराब फॉर्म से जूझ रहे बाबर आजम, 7 साल बाद घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी

टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों से खराब रहा है। दिसंबर 2022 के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कोई शतक नहीं लगाया है। उन्होंने कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ उस मुकाबले में 161 रन बनाए थे। ऐसे में बाबर की खराब फॉर्म पाकिस्तान क्रिकेट में चर्चा के सबसे बड़े मुद्दों में से एक बन गई है। यह बहस पाकिस्तान के हालिया तीन टेस्ट मैचों के इंग्लैंड दौरे के दौरान और तेज हो गई, जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप किया। दूसरे और तीसरे टेस्ट में लॉर्ड्स और एजबेस्टन में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने शॉर्ट गेंद के खिलाफ बाबर की कमजोरी को बार-बार उजागर किया। चोट के कारण बाबर हेडिंग्ले में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में नहीं उतरे थे।