15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

‘मोहसिन नकवी भी हो गए थे सहमत’, Women’s Asia Cup ट्रॉफी विवाद पर राजीव शुक्ला का बड़ा खुलासा

Women's Asia Cup 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया ने ACC और PCB प्रमुख मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार क किया। इस मामले में अब राजीव शुक्ला ने बड़ा खुलासा किया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 15, 2026

Devjit Saikia and Mohsin Naqvi

देवजीत सैकिया और मोहसिन नकवी (फोटो- Sony Sports Networks Screnshot)

Asia Cup Trophy Controversy: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार की रात को एक बार फिर से एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया, लेकिन मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच एशिया कप का खिताबी मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 72 रन से शानदार जीत हासिल की। टीम इंडिया का आठवां और टी20 में चौथा खिताब है। हालांकि, इसके बावजूद टीम इंडिया ट्रॉफी नहीं ले पाई।

पहलगाम हमले के बाद बिगड़े हालात

इससे पहले मेंस क्रिकेट टीम ने 2025 में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था और उस पर भी टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली थी। 2025 में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और भी खराब हो गए। इसके बाद से भारतीय क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ किसी भी रिश्ते को रखने से मना कर दिया। यहां तक कि दोनों टीमें एक-दूसरे से हाथ तक नहीं मिलतीं।

बिना ट्रॉफी के देश लौटने के बाद बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि फाइनल से पहले यह तय कर लिया गया था कि अगर इंडिया ट्रॉफी जीती है, तो मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मोहसिन नकवी को भी इस बात का पता था और उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने कहा कि वो किसी को ट्रॉफी देने के बाद मैदान छोड़कर चले गए।

BCCI अधिकारियों ने नकवी के साथ देखा मैच

राजीव शुक्ला ने पहले भी बताया था कि टीम इंडिया का रुख बिल्कुल नहीं बदलने वाला था। जिस तरह 2025 में एशिया कप का खिताब जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था, वूमेंस टीम भी उसे ही फॉलो करने वाली थी। मैच के बाद मोहसिन नकवी को BCCI सचिव देवजीत सैकिया और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के साथ बैठकर मैच देखते हुए देखा गया। मैच के बाद इन तीनों का आपस में कुछ देर तक बात भी हुई। लेकिन ट्रॉफी विवाद का मुद्दा नहीं सुलझा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

15 Sept 2026 09:27 am

Published on:

15 Sept 2026 09:27 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘मोहसिन नकवी भी हो गए थे सहमत’, Women’s Asia Cup ट्रॉफी विवाद पर राजीव शुक्ला का बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

राहुल द्रविड-सचिन तेंदुलकर को मिले हेड कोच और सेलेक्टर्स चुनने की जिम्मेदारी, Sunil Gavaskar ने BCCI को दी सलाह

Sunil Gavaskar on LSG
क्रिकेट

एशियन क्रिकेट में Mohsin Naqvi का चलता है सिक्का? एशिया कप 2026 के फाइनल में BCCI के प्रस्ताव को ठुकराया

Mohsin Naqvi
क्रिकेट

Afghanistan ने डेढ़ दशक में नेपाल-बांग्लादेश को पछाड़ तय किया फर्श से अर्श तक का सफर, अब दे रहा दुनिया की शीर्ष टीमों को टक्कर

Afghanistan Cricket, India vs Afghanistan
क्रिकेट

Ind vs Afg: पहले T20I में सबसे किफायती गेंदबाज रहे वरुण चक्रवर्ती बाहर, अब किसे मिलेगा मौका?

Who will replace Varun Chakravarthy
क्रिकेट

भारतीय टीम को लगा झटका, चोट के चलते अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज़ से बाहर हुए वरुण चक्रवर्ती

Varun Chakaravarthy
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.