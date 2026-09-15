‘मोहसिन नकवी भी हो गए थे सहमत’, Women’s Asia Cup ट्रॉफी विवाद पर राजीव शुक्ला का बड़ा खुलासा

राजीव शुक्ला ने पहले भी बताया था कि टीम इंडिया का रुख बिल्कुल नहीं बदलने वाला था। जिस तरह 2025 में एशिया कप का खिताब जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था, वूमेंस टीम भी उसे ही फॉलो करने वाली थी। मैच के बाद मोहसिन नकवी को BCCI सचिव देवजीत सैकिया और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के साथ बैठकर मैच देखते हुए देखा गया। मैच के बाद इन तीनों का आपस में कुछ देर तक बात भी हुई। लेकिन ट्रॉफी विवाद का मुद्दा नहीं सुलझा।