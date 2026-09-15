‘वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप किए जाने से हैरान थीं वाइफ’, कप्तान-कोच के फैसले पर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने उठाए सवाल

कप्तान और कोच पर सवाल उठाते हुए श्रीकांत ने कहा, आप वैभव सूर्यवंशी के साथ ठीक से पेश नहीं आ रहे हैं। अगर वह अगला मैच खेलता है और रन नहीं बना पाता है तो वह सोचेगा कि अगर उसने रन नहीं बनाए तो अगले मैच में उसे ड्रॉप कर दिया जाएगा। आप गलत संकेत भेज रहे हैं। आप सभी खिलाड़ियों के मन में शक पैदा कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ने टी-20 इंटरनेशनल, भारत-ए और आईपीएल में रन बनाए हैं। उसने हर स्तर पर रन बनाए हैं। आपको उसे प्रमोट करना चाहिए।