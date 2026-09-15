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‘वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप किए जाने से हैरान थीं वाइफ’, कप्तान-कोच के फैसले पर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने उठाए सवाल

IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 से बाहर किए जाने पर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठाए। उन्होंने संजू सैमसन को लेकर भी टीम मैनेजमेंट की रणनीति पर निशाना साधा।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Sep 15, 2026

Krishnamachari Srikkanth on Vaibhav Suryavanshi and Sanju Samson.

वैभव सूर्यवंशी (Photo- IANS)

Krishnamachari Srikkanth on Vaibhav Suryavanshi: अफगानिस्तान के खिलाफ जारी टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की प्लेइंग-11 से बाहर किए जाने पर पूर्व क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस फैसले को लेकर कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर को आड़े हाथों लिया है।

उन्होंने कहा, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के पहले टी-20 इंटरनेशनल मैच में वैभव सूर्यवंशी को भारतीय प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिलने पर मेरी पत्नी भी हैरान थीं। मेरी पत्नी नाराज थीं और मुझसे बहस करने लगीं कि जो खिलाड़ी पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहा था, वह इस मुकाबले में नहीं खेल रहा है। मेरी पत्नी ने भी वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम की प्लेइंग-11 से बाहर किए जाने पर सवाल उठाया।

'वैभव सूर्यवंशी के साथ ठीक से पेश नहीं आ रहे'

कप्तान और कोच पर सवाल उठाते हुए श्रीकांत ने कहा, आप वैभव सूर्यवंशी के साथ ठीक से पेश नहीं आ रहे हैं। अगर वह अगला मैच खेलता है और रन नहीं बना पाता है तो वह सोचेगा कि अगर उसने रन नहीं बनाए तो अगले मैच में उसे ड्रॉप कर दिया जाएगा। आप गलत संकेत भेज रहे हैं। आप सभी खिलाड़ियों के मन में शक पैदा कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ने टी-20 इंटरनेशनल, भारत-ए और आईपीएल में रन बनाए हैं। उसने हर स्तर पर रन बनाए हैं। आपको उसे प्रमोट करना चाहिए।

'मुझे संजू सैमसन पर दया आती है'

पूर्व क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने आगे कहा, मुझे संजू सैमसन पर दया आती है। टीम मैनेजमेंट उसके साथ खेल खेल रहा है। या तो आप उसे ज्यादा मौके दें और फिर ड्रॉप करें या वैभव सूर्यवंशी को ज्यादा मौके दें। भारतीय टीम की गलती यह है कि दोनों को इधर-उधर दो-दो मैच मिल रहे हैं। किसी खिलाड़ी के लिए यह अच्छा नहीं है। इस दौरान उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या अगले मुकाबले में संजू सैमसन को मौका मिलेगा या फिर वैभव सूर्यवंशी की टीम में वापसी होगी।

संजू सैमसन ने किया निराश

अफगानिस्तान के खिलाफ जारी टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच में संजू सैमसन का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने इस मुकाबले में 10 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया और 2 चौके लगाए। वह कप्तान और कोच के भरोसे पर खरे नहीं उतर सके। हालांकि, अभिषेक शर्मा की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने पहला टी-20 इंटरनेशनल मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत लिया।

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Updated on:

15 Sept 2026 11:14 am

Published on:

15 Sept 2026 11:14 am

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