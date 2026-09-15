एशियन क्रिकेट में Mohsin Naqvi का चलता है सिक्का? एशिया कप 2026 के फाइनल में BCCI के प्रस्ताव को ठुकराया

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें दोनों ट्रॉफी मिल जाएंगी, यानी 2025 में जीती गई मेंस एशिया कप की ट्रॉफी और 14 सितंबर 2026 को जीती गई वूमेंस एशिया कप की ट्रॉफी। उन्होंने बताया कि हमारा रुख बिल्कुल साफ था। हम ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं लेने वाले थे, जो हमारे देश के हित में काम नहीं कर रहा है। हमारा सुझाव था कि एशियाई क्रिकेट बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन खालिद अल-जरीनी ट्रॉफी सौंपें, लेकिन इस सुझाव को ठुकरा दिया गया। इसीलिए हमने प्रेजेंटेशन सेरेमनी का बहिष्कार कर दिया।