Afghanistan ने डेढ़ दशक में नेपाल-बांग्लादेश को पछाड़ तय किया फर्श से अर्श तक का सफर, अब दे रहा दुनिया की शीर्ष टीमों को टक्कर

अफगानिस्‍तान क्रिकेट की शुरुआत 80-90 के दशक में पाकिस्तान के शरणार्थी शिविरों से हुई थी। सोवियत आक्रमण और गृहयुद्ध से भागकर आए युवाओं ने सबसे पहले टेप बॉल और क्लब क्रिकेट खेलना सीखा। इसके बाद 1995 में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाया गया और 2001 में उसे आईसीसी से अफिलिएट सदस्यता मिल गई। 2008 में वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन-5 से शुरू करते हुए 2009 में वनडे स्टेटस हासिल किया। इसके छह साल बाद 2015 में पहला वर्ल्ड कप खेला, फिर 2017 में टेस्ट स्टेटस मिला। करीब डेढ दशक यह सफर उसके लिए अभूतपूर्व है। अफगानिस्तान युद्ध, फंड की कमी और मैदानों कमी के बावजूद तेजी से आगे बढ़ा। वहीं, बांग्लादेश 1977 से असोसिएट और 2000 से फुल मेंबर है, जबकि नेपाल अभी तक असोसिएट स्तर पर ही अटका पड़ा है।