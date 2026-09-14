एशिया कप फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया को झटका, ICC ने भारतीय खिलाड़ी क्रांति गौड़ को सुनाई सजा

Kranti Gaud fined: विमेंस एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने रविवार रात श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करते हुए खिताब पर कब्‍जा किया है। लेकिन, इस मैच में भारतीय पेसर क्रांति गौड़ को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का दोषी पाया गया है। प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के साथ अग्रेसिव अप्रोच के लिए गौड़ ने कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 उल्लंघन किया है। आईसीसी ने सोमवार को उन पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है।