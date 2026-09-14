14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Vaibhav Sooryavanshi की कमाई सुन हैरान रह जाएंगे आप, जानें हर दिन कितने करोड़ कमा रहा टीनेजर सनसनी

Vaibhav Sooryavanshi 15 साल के हैं, अपनी एंडोर्समेंट डील बिना गार्जियन के खुद साइन नहीं कर सकते, आईपीएल में मिली कार नहीं चला सकते, वोट नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी एक दिन में इतना कमाते हैं, जो भारतीय एक साल में भी नहीं कमा पाते। एक रिपोर्ट के अनुसार, वह हर दिन 1.5-2 करोड़ रुपये कमाते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Sep 14, 2026

Vaibhav Sooryavanshi

भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/sportsscen)

Vaibhav Sooryavanshi daily income: आईपीएल 2025 से वैभव सूर्यवंशी लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। 15 साल का यह विस्‍फोटक बल्‍लेबाज बिना गार्जियन के किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर सकता, वोट नहीं डाल सकता, पिछले आईपीएल सीजन में जीती हुई टाटा एसयूवी नहीं चला सकता। फिर भी बिहार का यह लड़का एक दिन के ब्रांड शूट से इतने पैसे कमा लेता है, जितने ज्‍यादातर काम करने वाले भारतीय एक साल में नहीं कमा पाते हैं और यह बढ़ती ही जा रही है। अभी उनकी एक दिन की कमाई डेढ़ से दो करोड़ है और अनुमान के अनुसार, जब वह 18 साल के हो जाएंगे, तो यह कमाई तीन से चार करोड़ रुपये तक पहुच सकती है।

आईपीएल 2026 ने उन्‍हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया

वैभव सूर्यवंशी के लिए यह सब उनके आईपीएल सीजन से मुमकिन हुआ है। आईपीएल 2025 के बाद 2026 के कैंपेन ने उन्‍हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्‍होंने इतीन तेजी से रिकॉर्ड बनाए कि पारंपरिक क्रिकेट को पीछे छोड़ दिया। लेकिन, सीजन के बीच में सूर्यवंशी की कहानी सिर्फ ये नहीं रही कि वह बल्ले से क्या कर सकते हैं, बल्कि यह कहानी बन गई कि मार्केट में उनकी क्‍या वैल्‍यू है।

हाउलिहान लोके की आईपीएल वैल्यूएशन स्टडी 2026, जो आम तौर पर पूरी फ्रेंचाइजी की वैल्यू तय करने के लिए बनाई गई एक रिपोर्ट है। उसमें वैभव को खास जगह दी गई और कहा गया कि उसकी ब्रांड वैल्‍यू सचिन तेंदुलकर के बराबर थी।

अभी हर दिन 1.5-2 करोड़ रुपये कमा रहे वैभव

एचटी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सूर्यवंशी अभी हर दिन 1.5-2 करोड़ रुपये कमा रहे हैं। यह आंकड़ा किसी एथलीट के शूट या अपीयरेंस के लिए इंडस्ट्री में दिए जाने वाले समय का एक स्टैंडर्ड माप है। रिपोर्ट में एएमपी स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के फाउंडर और सीईओ इंद्रनील दास ब्लाह के हवाले से कहा गया है कि आईपीएल से पहले असल में कोई बेंचमार्क नहीं था। अभी-अभी पता चला है कि वह हर दिन लगभग 1.5 करोड़ चार्ज कर रहे हैं।

2025 में ही सचिन से होने लगी थी तुलना

उन्‍होंने कहा कि ध्यान रहे 2025 में उनके ब्रेकआउट सीजन के बाद ही सूर्यवंशी की तुलना तेंदुलकर से की जा रही थी और इस साल की शुरुआत में अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में उनके 175 रन ने कहानी में एक और हाई-प्रोफाइल परफॉर्मेंस जोड़ दी। आईपीएल 2026 के सीजन के दौरान उनके बैटिंग नंबरों के आसपास की कमर्शियल कहानी की झलक को नजरअंदाज़ करना नामुमकिन हो गया। 15 साल के इस खिलाड़ी ने न सिर्फ दर्शकों को अपनी ओर खींचा, बल्कि भारत के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे से पहले मैच टिकटों के लिए भी असली होड़ मचा दी।

दो साल में फॉर्म बरकरार रही तो 3-4 करोड़ प्रतिदिन हो जाएगी कमाई

दास ब्लाह ने उन्हें पहले ही शुभमन गिल, ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसी कैटेगरी में रखा है। ये ऐसे क्रिकेटर हैं, जिनके पास सालों का सीनियर परफॉर्मेंस का अनुभव है। फिर भी, उनका कहना है कि यह ड्रामा ही है, जो सूर्यवंशी को उनकी अलग पहचान दिलाता है। अगर अगले दो साल में उनका फॉर्म बना रहा, तो दास ब्लाह को उम्मीद है कि एंडोर्समेंट की कीमत दोगुनी होकर 3-4 करोड़ प्रतिदिन हो जाएगी, जिससे वह देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी के बराबर हो जाएंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

14 Sept 2026 04:35 pm

Published on:

14 Sept 2026 04:35 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Vaibhav Sooryavanshi की कमाई सुन हैरान रह जाएंगे आप, जानें हर दिन कितने करोड़ कमा रहा टीनेजर सनसनी

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर नगर निगम में BJP का बोर्ड बनना तय, इन 7 वार्डों का चुनाव परिणाम अटका

Jaipur Nagar Nigam Election Results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 में दो बदलाव के साथ उतर सकता है भारत, जानें कौन होगा IN और कौन OUT

Afg vs Ind 2nd T20 Playing 11
क्रिकेट

एजबेस्टन में हार के बाद पाकिस्‍तान को दोहरा झटका, धीमी ओवर गति के लिए 11 WTC अंक काटे, पूरी टीम पर ठोका भारी जुर्माना

Pakistan Team fined
क्रिकेट

अब कभी Asia Cup की ट्रॉफी देने नहीं आएंगे मोहसिन नकवी! पूरी तरह खत्म होने वाला है विवाद की जड़

harmnapreet kaur and mohasin naqvi
क्रिकेट

Mohsin Naqvi का बॉयकॉट करने के बाद आयोजित हुई अलग से प्रेजेंटेशन सेरेमनी, भारतीय खिलाड़ियों को मिले मेडल्स, Video

harmanpreet kaur
क्रिकेट

ट्रॉफी देने का अधिकार Mohsin Naqvi के पास नहीं! BCCI ने बताया Asia Cup में कब बदला ये रिवाज

Mohsin Naqvi Trophy Presentation
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.