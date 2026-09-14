Vaibhav Sooryavanshi की कमाई सुन हैरान रह जाएंगे आप, जानें हर दिन कितने करोड़ कमा रहा टीनेजर सनसनी

Vaibhav Sooryavanshi daily income: आईपीएल 2025 से वैभव सूर्यवंशी लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। 15 साल का यह विस्‍फोटक बल्‍लेबाज बिना गार्जियन के किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर सकता, वोट नहीं डाल सकता, पिछले आईपीएल सीजन में जीती हुई टाटा एसयूवी नहीं चला सकता। फिर भी बिहार का यह लड़का एक दिन के ब्रांड शूट से इतने पैसे कमा लेता है, जितने ज्‍यादातर काम करने वाले भारतीय एक साल में नहीं कमा पाते हैं और यह बढ़ती ही जा रही है। अभी उनकी एक दिन की कमाई डेढ़ से दो करोड़ है और अनुमान के अनुसार, जब वह 18 साल के हो जाएंगे, तो यह कमाई तीन से चार करोड़ रुपये तक पहुच सकती है।