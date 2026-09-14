ट्रॉफी देने का अधिकार Mohsin Naqvi के पास नहीं! BCCI ने बताया Asia Cup में कब बदला ये रिवाज

देवजीत सैकिया ने बताया कि रविवार को हुए फाइनल से पहले BCCI ने ACC के सामने अपनी मांग रखी थी। BCCI चाहता था कि ट्रॉफी मोहसिन नकवी की जगह किसी दूसरे अधिकारी से दिलाई जाए। इसके लिए ACC के डिप्टी चेयरमैन का नाम भी सुझाया गया था। सैकिया और BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ACC से पूछा था कि क्या डिप्टी चेयरमैन विजेता टीम को ट्रॉफी दे सकते हैं। BCCI का मानना था कि इससे विवाद से बचा जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सैकिया ने साफ कहा कि भारतीय बोर्ड अपने पुराने रुख से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि यह स्टैंड करीब डेढ़ साल से कायम है। और आगे ऐसे ही रहेगा।