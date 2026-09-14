‘हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए’, वर्ल्ड कप विजेता मदन लाल ने एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर दिया बड़ा बयान

Madan Lal on Asia Cup Trophy Controversy: हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम ने रविवार रात विमेंस एशिया कप 2026 के फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराते हुए टाइटल जीता है। भारत का यह रिकॉर्ड आठवां महिला एशिया कप खिताब है। टीम इंडिया ने भले ही यह खिताब जीता है, लेकिन ट्रॉफी नहीं मिल सकी। क्‍योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथ से एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस मामले में अब भारत के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।