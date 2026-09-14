पाकिस्तान ने एजबेस्टन में अपनी पहली गेंदबाजी पारी में 89 ओवर फेंके और टाइम अलाउंस को ध्यान में रखने के बाद पाया गया कि वे जरूरी टारगेट से 11 ओवर कम फेंक पाए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्लेइंग कंडीशंस के आर्टिकल 16.11.2 के तहत हर ओवर कम फेंकने के लिए टीम पर एक पॉइंट का जुर्माना लगता है। आईसीसी प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत हर ओवर कम फेंकने पर खिलाड़ियों की मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, ज्‍यादा से ज्‍यादा जुर्माना उनकी मैच फीस का 50 प्रतिशत है। इसलिए पाकिस्‍तान की पूरी टीम पर मैच फीस का 50 प्रतिशत का जुर्माना लगाया गया है।