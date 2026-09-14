Mohsin Naqvi का बॉयकॉट करने के बाद आयोजित हुई अलग से प्रेजेंटेशन सेरेमनी, भारतीय खिलाड़ियों को मिले मेडल्स, Video

Women's Asia Cup 2026 Final: वूमेंस एशिया कप 2026 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को हरा दिया। टीम इंडिया ने आठवीं बार खिताब जीता, लेकिन आठवीं ट्रॉफी उन्हें नहीं मिली। एसीसी प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ट्रॉफी देने जरूर पहुंचे, लेकिन सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी की तरह ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने उनका बहिष्कार कर दिया, जिससे टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिल पाई। हालांकि BCCI को इसका कोई गम नहीं है।