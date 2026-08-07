नरेन्द्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले अक्तूबर 2001 में पहली बार वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। वह चार बार लगातार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने लगातार तीन बार क्रमश: 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर केंद्र में सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वच्छता अभियान, हर घर नल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जनधन योजना सहित कई चर्चित योजनाएं चलाई गईं। देश ने सफलतापूर्वक चंद्रयान मिशन, सूर्य मिशन और गगनयान मिशन भी लॉन्च किए। अब समुद्रयान मिशन को लॉन्च करने की जोरशोर से तैयारी चल रही है।

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