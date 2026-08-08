पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले सीएम योगी, यूपी चुनाव से पहले तेज हुई हलचल

CM Yogi Meet PM Modi and Nitin Nabin: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे ने यूपी में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अपनी इस यात्रा के दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। इन बैठकों के बाद से यूपी में 2027 के चुनाव की रणनीतियों और प्रशासनिक बदलावों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।