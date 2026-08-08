Ahmedabad News: अहमदाबाद में मसाज की आड़ में देह व्यापार का खुलासा, 4 स्पा सेंटरों पर छापा, 9 गिरफ्तार

वस्त्रापुर तालाब के पास स्थित ओरांज स्पा से मोबाइल फोन, लैपटॉप और नकदी सहित 95,500 का मुद्दामाल जब्त किया गया। यहां से स्पा मैनेजर रघुवीरसिंह राजपूत और दो ग्राहक को पकड़ा। स्पा मालिक नरेन्द्रकुमार सिंह और मैनेजर मनीष पिपलीवाला फरार हैं। चारों मामलों में इमोरल ट्रैफिकिंग (प्रिवेंशन) एक्ट-1956 की संबंधित धाराओं तथा भारतीय न्याय संहिता-2023 की धाराओं के तहत अलग-अलग पुलिस थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और स्पा सेंटरों से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की जाएगी।