अवैध रूप से जयपुर में रह रही 10 विदेशी युवतियां पकड़ीं, बोलीं-और भी है, स्पा सेंटर और होटलों में करती हैं अनैतिक काम

पूछताछ में एक थाई महिला ने खुलासा किया कि उस जैसी और भी युवतियां जयपुर में है और स्पा सेंटर और होटलों में अनैतिक काम करती है। वह पर्यटक (टूरिस्ट) वीजा पर भारत आई थी और स्थानीय लोगों की मदद से एक स्पा सेंटर में काम कर रही थी। उसने बताया कि पहचान और पुलिस निगरानी से बचने के लिए स्थानीय लोग उनके निजी आवासों और फ्लैटों में ठहरने की व्यवस्था करवाते थे। महिला के इस बयान के बाद पुलिस और एफआरओ की टीम अन्य विदेशी युवतियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जांच एजेंसियां अब यह भी पता कर रही हैं कि इन युवतियों को जयपुर में रोजगार दिलाने और उनके रहने की व्यवस्था कराने में कौन-कौन लोग सक्रिय थे।