शरीर ही ब्रह्माण्ड : मां है भगवती

संतान स्त्री को मातृ-रूप में प्रतिष्ठित कर देती है—यही मातृत्व स्त्री के यश को बढ़ाता है। ब्रह्म ने माया की दृष्टि से सृष्टि संचालन हेतु यह किया है। एकोऽहं बहुस्याम् की धारणा स्त्री की सृजन-क्षमता से जुड़ी है। संतान के यश के विस्तार का प्रथम चरण मातृ-अंक में ही सम्पन्न होता है। शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक भी मां का विश्वास अपनी संतान के किसी कर्म में संशय भाव से युक्त नहीं होता। वह उसकी हर छोटी-बड़ी सफलता में प्रसन्नभाव में उपस्थित रहती है। मां की शिक्षा यही रहती है कि यश बाहरी मान्यता नहीं, अपितु अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति सजग रहना ही यश प्राप्ति का प्रथम द्वार है। श्री दो प्रकार की है- लक्ष्मी और सरस्वती। लक्ष्मी शरीर है, जड़ है, अपरा है जबकि सरस्वती प्राण है, चेतना है, परा है। शरीर ही मां है। शिशु के अंग-प्रत्यंगों का निर्माण मातृ-गर्भ में होता है। माता के भुक्तान्न से ही यह कलल-बुद्बुद् आदि के क्रम से पुष्ट होता हुआ शरीर रूप में गर्भ से बाहर आता है। शरीर ही सौंदर्य-श्री का प्रथम रूप है। जब ये छह गुण एक साथ कार्यरत रहते हैं, तभी श्रेष्ठ सृजन संभव होता है।