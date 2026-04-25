शरीर ही ब्रह्माण्ड : माया भीतर द्रष्टा, बाहर विश्व



कामना मन के अनुरूप दोनों ओर चलती है प्राणों के माध्यम से। मन एक ओर विद्या से, दूसरी ओर अविद्या से ऊध्र्व गति और अध: गति करता है। कामना की अमृत अवस्था भावना है और मत्र्य अवस्था वासना कही गयी है। भावना को महामाया का साहचर्य प्राप्त होता है, वासना को योगमाया का। भावना प्राकृतिक स्वरूप में कार्य करती है। इसमें दिव्यता रहती है। वासना अविद्या का आसुरी क्षेत्र है। सभी प्रकार के अनैतिक प्रयास अविद्या के कारण- पशुभाव में- किए जाते हैं। अनेक समाजों में ऐसी स्थायी परम्पराएं भी होती हैं। इसी कारण माया अपनी विभिन्न योनियों का सृजन करती जाती है। माया की उत्पत्ति ब्रह्म के विवर्त के लिए ही हुई है। अत: माया को इन सभी भूमिकाओं में देखा जा सकता है। पुरुष ब्रह्मांश है। माया मृत्युपर्यन्त साथ रहती है। स्त्री ही पुरुष का विवर्त बनाती है। प्रकृति में ब्रह्म और माया के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। सभी योनियों के शरीर माया है, जीवात्मा पिता है।