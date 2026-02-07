शरीर ही ब्रह्माण्ड : दाम्पत्य और माया



सूक्ष्म शरीर का केन्द्र हृदय होता है। तीन अक्षर प्राणों से निर्मित हृदय—ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र प्राण- सभी प्राणियों में समान रूप से कार्य करता है। अव्यय (कारण शरीर) में संचित कर्म रहते हैं, सूक्ष्म शरीर प्रारब्ध कर्म पर कार्य संचालन करता है। सूक्ष्म शरीर एक ओर कारण से तथा दूसरी ओर स्थूल से जुड़ा रहता है। श्रुति कहती है—

न सती सा नासती सा नोभयात्मा विरोधत:।

काचिद्विलक्षणा माया वस्तुभूता सनातनी।

पुरुष के हृदय में प्रतिष्ठित रसबलात्मक तत्त्व 'मन’ कहलाया—ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। मनोमय पुरुष के अर्क रूप रश्मि भाव ही 'काम’ कहलाते हैं। ये ही 'एकोहं बहुस्याम्’ रूप में सृष्टि बीज बने। कामना मन का रेत है। इसी कारण पुरुष 'कामरेत’ है। रस-बल ही कामना का वास्तविक रूप हैं। रस और बल दोनों ही केन्द्र में हैं, दोनों ही परिधि में हैं। ये दो तत्त्व ही हृदय के स्वरूप का निर्माण करते हैं। इसी में तीनों अक्षर प्राणों के अलावा दो अन्य कलाएं भी होती हैं—अग्नि और सोम। सम्पूर्ण पदार्थ अग्नि-सोम के तारतम्य से ही उत्पन्न होते हैं। स्पर्शरूप सोम से तथा उष्मारूप अग्नि से ही वर्ण और अक्षरों का भी उद्भव होता है।