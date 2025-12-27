शरीर ही ब्रह्माण्ड – ब्रह्मांश प्रवाह माया के जागरण पर



यदि माया भाव सुप्त रहता है, तब सूक्ष्म शरीर में ही जीवात्मा स्पन्दित होकर रह जाता है। पुरुष हृदय का इन्द्र प्राण अर्क बनकर बाहर निकलता है, वहीं स्त्री शरीर का इन्द्रप्राण भी अन्न की तलाश में निकलता है। दोनों विष्णु प्राण बनकर एक-दूसरे के हृदय में ब्रह्मा तक पहुंचते हैं। स्त्री-पुरुष दोनों के ब्रह्म भाग पुरुष शरीर में प्रतिष्ठित रहते हैं। माया की सुप्त अवस्था में ब्रह्मांश का प्रवाह नहीं हो पाता। कन्या सन्तान का मार्ग प्रशस्त होता है। नया जीवात्मा बाहर से आता है। माया को यहां से पुरुष की आकृति के अंश प्राप्त होते हैं। पुरुष की शारीरिक अपूर्णता के कारण अधिकांशत: स्थानान्तरण स्त्री के माया भाव की सुप्त अवस्था में ही होता है। अत: यज्ञ क्रिया के अभाव में परिणाम भी शून्य ही रहते हैं। माया के जागरण के लिए काल पर्याप्त नहीं होता।