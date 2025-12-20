शरीर ही ब्रह्माण्ड – माया का गहन समुद्र

ब्रह्मा-विष्णु एवं इन्द्र इन तीनों को 'हृदय’ कहा जाता है। जैसे-अव्यय की एक माया है, उसी तरह इन तीनों की भी माया पृथक्-पृथक् है। ब्रह्मा को परिच्छिन्न करने वाली माया का नाम ब्रह्ममाया है। जिस माया से विष्णु का स्वरूप बनता है उसे विष्णुमाया कहते हैं। इसी से संसार का पालन होता है। तीसरी माया का नाम है-शिवमाया। तीनों ही मायाएं उस महामाया में युक्त रहती हैं अर्थात् अक्षर अव्यय में बद्ध रहता है। इसलिए इन तीनों मायाओं को योगमाया भी कहा जाता है। अव्यय की प्राण कला अक्षर पुरुष का तथा वाक्कला क्षर पुरुष का निर्माण करती है। अक्षर की ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि व सोम इन पांच कलाओं से प्राण, आप, वाक् अन्न-अन्नाद ये पांच विकारक्षर उत्पन्न होते हैं। इन पांचों की जब पांचों में आहुति हो जाती है तो इस सर्व-हुत यज्ञ से स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्र एवं पृथ्वी-ये पांच यज्ञक्षर उत्पन्न होते हैं। इन्हीं पांचों से आगे की सारी सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए इनको 'विश्व-सृट्’ भी कहा जाता है।