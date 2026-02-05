पुख्ता रोकथाम, मजबूत समन्वय और समय पर कार्रवाई ही सुरक्षा कवच



साइबर ठगी का मतलब है- डिजिटल माध्यमों से धोखा देना। इसमें अनाधिकृत पहुंच, डेटा चोरी, फिशिंग कॉल्स, फर्जी ईमेल और ऑनलाइन घोटाले शामिल हैं, जिनका मकसद सीधे-सीधे लोगों का पैसा हड़पना होता है। सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं 2022 में जहां 10.29 लाख थीं, वहीं 2024 में बढ़कर 22.68 लाख तक पहुंच गईं। राज्य और केंद्र की एजेंसियों के बीच तालमेल का काम करने वाली संस्था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का अनुमान है कि सिर्फ इस साल साइबर ठगी से भारतीयों को 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो सकता है। इसी तरह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के अनुसार 'डिजिटल अरेस्ट' और साइबर डकैती के जरिये अब तक करीब तीन हजार करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। इस स्थिति को बेहद गंभीर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के जरिये लोगों से छीना गया धन चौंकाने वाला है। अदालत ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जो इन खामियों को तुरंत पहचान सके और पूरे देश में समय रहते चेतावनी जारी करे। ठगी को रोकने के उपाय अब भी कमजोर हैं। उदाहरण के लिए, किसी एक व्यक्ति या संस्था को सैकड़ों सिम कार्ड मिल जाना। गिरफ्तारी, एफआइआर और मुकदमे जरूरी हैं, लेकिन ये समस्या की जड़ नहीं काटते। असली समाधान उन खामियों को खत्म करने में है, जिनके जरिये पैसा लूटा जाता है और पीडि़तों को उनकी रकम वापस दिलाने में है। यह समस्या केवल भारत की नहीं है। पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। अंतरराष्ट्रीय आकलनों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर साइबर ठगी का आकार दस ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से भी अधिक हो सकता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के दोगुने से ज्यादा है।