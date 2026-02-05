Gold Silver Price Today: चांदी में आई 24,000 रुपये की गिरावट, सोना भी फिसला, जानें लेटेस्ट भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो COMEX पर भी सोना और चांदी दोनों दबाव में रहे। COMEX गोल्ड करीब 4888.80 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड करता दिखा, जिसमें करीब 1.25 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। वहीं COMEX सिल्वर में और ज्यादा कमजोरी नजर आई। चांदी करीब 76.885 डॉलर के स्तर तक फिसल गई और इसमें लगभग 8.90 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और फेडरल रिजर्व के सख्त रुख ने कीमती धातुओं की चमक फीकी कर दी।