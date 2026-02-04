4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

कारोबार

Cheap Flights: इन तरीकों से पा सकते हैं सस्ती फ्लाइट टिकट, एयर इंडिया की ‘नमस्ते वर्ल्ड सेल’ में मिल रहे ऑफर

Air India Namaste World Sale: एयर इंडिया की नमस्ते वर्ल्ड सेल के तहत फ्लाइट टिकट के दाम में बड़ी कटौती की गई है। घरेलू टिकट 1499 रुपये से और अंतरराष्ट्रीय राउंड ट्रिप किराए 46,599 रुपये से शुरू हो रहे हैं।

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 04, 2026

air india sale

नमस्ते वर्ल्ड सेल में ढेरों ऑफर्स मिल रहे हैं। (PC: airindia.com)

Air India Namaste World Sale: हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एयर इंडिया ने अपनी सीमित अवधि की “नमस्ते वर्ल्ड सेल” लॉन्च कर दी है, जिसके तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूट्स पर फ्लाइट टिकट के दाम में भारी कटौती की गई है। इस सेल के बाद भारत से लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, सिडनी जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रूट्स के लिए राउंड ट्रिप टिकट पहले के मुकाबले काफी सस्ते हो गए हैं। खास बात यह है कि इस सेल में सिर्फ किराया ही कम नहीं हुआ है, बल्कि यात्रियों को कई अतिरिक्त फायदे भी दिए जा रहे हैं।

कितने की होंगी टिकट? (Flight Ticket Fares)

एयर इंडिया की इस सेल के तहत घरेलू वन-वे बेस फेयर की शुरुआत सिर्फ 1499 रुपये से हो रही है। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बेस फेयर 5,033 रुपये से शुरू बताया गया है। भारत से लंदन का ऑल-इनक्लूसिव राउंड ट्रिप किराया करीब 46,599 रुपये से उपलब्ध है, जबकि भारत से न्यूयॉर्क के लिए राउंड ट्रिप किराया लगभग 62,271 रुपये से शुरू हो रहा है। भारत से सिंगापुर के लिए यह किराया करीब 14,709 रुपये और भारत से सिडनी के लिए लगभग 49,699 रुपये बताया गया है। इन किरायों में टैक्स और अन्य शुल्क शामिल हैं, हालांकि सीटों की उपलब्धता के आधार पर दाम में थोड़ा बदलाव हो सकता है।

कब तक जारी रहेगा ऑफर? (Free Date Change Offer)

यह सीमित अवधि की सेल 5 फरवरी 2026 तक बुकिंग के लिए खुली है। इसके तहत की गई बुकिंग पर यात्रा की तारीख 11 फरवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 के बीच रखी जा सकती है। सबसे बड़ी राहत यह है कि सेल अवधि में बुक किए गए सभी टिकटों पर एक बार फ्री डेट चेंज की सुविधा दी जा रही है, जो 1 अप्रैल 2026 के बाद की यात्राओं के लिए मान्य होगी। हालांकि, डेट चेंज के लिए कम से कम 72 घंटे पहले अनुरोध करना जरूरी होगा और अगर नए किराए में अंतर हुआ तो वह यात्री को देना होगा।

अन्य फायदे और पेमेंट ऑफर्स (Flight Ticket Payment Offers)

एयर इंडिया ने सीधे बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा फायदा दिया है। सेल के दौरान अगर यात्री एयर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप से टिकट बुक करते हैं, तो उनसे कोई कंवीनियंस फीस नहीं ली जाएगी। इससे डायरेक्ट बुकिंग करने वालों की कुल लागत और कम हो जाती है। इसके अलावा, पेमेंट से जुड़े कई खास ऑफर्स भी इस सेल में शामिल किए गए हैं।

  • एसबीआई क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर घरेलू बुकिंग पर 2500 रुपये तक और अंतरराष्ट्रीय बुकिंग पर 10,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।
  • यूपीआई से भुगतान करने पर घरेलू टिकट पर प्रति यात्री 1000 रुपये तक और अंतरराष्ट्रीय टिकट पर 2000 रुपये तक की इंस्टेंट छूट मिल रही है।
  • नेट बैंकिंग से भुगतान करने पर भी इसी तरह की इंस्टेंट छूट का फायदा दिया जा रहा है।
  • वेबसाइट या मोबाइल एप से बुकिंग करने पर 3000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट अलग से उपलब्ध है।
  • अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड धारकों के लिए भी खास रिवॉर्ड्स रखे गए हैं। प्लेटिनम और सेंट्यूरियन कार्ड पर 10 गुना, प्लेटिनम रिजर्व कार्ड पर 5 गुना और प्लेटिनम कॉरपोरेट कार्ड पर 2 गुना मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जा रहे हैं।

कुल मिलाकर, एयर इंडिया की यह सेल उन यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है जो आने वाले महीनों में देश या विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं। सस्ते किराए, फ्री डेट चेंज, जीरो कंवीनियंस फीस और कई पेमेंट ऑफर्स के साथ इस समय फ्लाइट टिकट पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गए हैं।

कोटा
