Cheap Flights: इन तरीकों से पा सकते हैं सस्ती फ्लाइट टिकट, एयर इंडिया की ‘नमस्ते वर्ल्ड सेल’ में मिल रहे ऑफर

एयर इंडिया की इस सेल के तहत घरेलू वन-वे बेस फेयर की शुरुआत सिर्फ 1499 रुपये से हो रही है। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बेस फेयर 5,033 रुपये से शुरू बताया गया है। भारत से लंदन का ऑल-इनक्लूसिव राउंड ट्रिप किराया करीब 46,599 रुपये से उपलब्ध है, जबकि भारत से न्यूयॉर्क के लिए राउंड ट्रिप किराया लगभग 62,271 रुपये से शुरू हो रहा है। भारत से सिंगापुर के लिए यह किराया करीब 14,709 रुपये और भारत से सिडनी के लिए लगभग 49,699 रुपये बताया गया है। इन किरायों में टैक्स और अन्य शुल्क शामिल हैं, हालांकि सीटों की उपलब्धता के आधार पर दाम में थोड़ा बदलाव हो सकता है।