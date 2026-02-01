अमेरिका के बाद मलेशिया से होने जा रही भारत की बड़ी डील, गेमचेंजर साबित होगा PM Modi का यह दौरा

Kuala Lumpur Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी 2026 को मलेशिया के बेहद अहम दौरे पर जा रहे हैं। यह यात्रा सिर्फ कूटनीतिक रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया (ASEAN) में भारत की बढ़ती ताकत और 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) की एक बड़ी परीक्षा है। पीएम मोदी (PM Modi Malaysia Schedule 2026)और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम (Anwar Ibrahim Modi Summit) की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस मुलाकात के मायने व्यापार (India Malaysia Trade Volume) से लेकर समंदर की सुरक्षा तक जुड़े हुए हैं।