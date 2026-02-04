एलन मस्क की दौलत में ‘जीरो’ गिनते रह जाएंगे, दुनिया के टॉप-5 अमीरों में एक भी भारतीय नहीं, देखिए लिस्ट

World's Top 5 Billionaires 2026: एलन मस्क ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। एलन मस्क की कंपनियों के बीच हुए एक बड़े मर्जर ने उनकी निजी संपत्ति को 850 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा दिया है। दुनिया में अरबपतियों की रैंकिंग केवल व्यक्तिगत संपत्ति की कहानी नहीं होती, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और निवेश ट्रेंड्स को भी दर्शाती है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट लगातार बदलती रहती है, लेकिन कुछ नाम लंबे समय से शीर्ष पर बने हुए हैं। मौजूदा रैंकिंग में टॉप 5 अरबपतियों की कुल संपत्ति में भारी अंतर है और खास बात यह है कि टॉप टेन में एक भी भारतीय नाम शामिल नहीं है।