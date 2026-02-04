Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के भावों में फिर जबरदस्त उछाल, अब इतने रुपए पहुंचे दाम, जानें लेटेस्ट प्राइस

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2460, चंबल 2410, सदाबहार 2290, लोकल रिफाइंड 2180, दीप ज्योति 2310, सरसों स्वास्तिक 2625, अलसी 2440 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3120, कोटा स्वास्तिक 2780, सोना सिक्का 3050, कटारिया गोल्ड 2800 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1900, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4170 से 4220 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी: मिल्क फूड 9050, कोटा फ्रेश 8700, पारस 9150, नोवा 9100, अमूल 9800, मधुसूदन 9580 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल: बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।