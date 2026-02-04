4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के भावों में फिर जबरदस्त उछाल, अब इतने रुपए पहुंचे दाम, जानें लेटेस्ट प्राइस

Sarafa Market Update: जेवराती सोने के भाव 2000 रुपए की तेजी के साथ 160000 प्रति 10 ग्राम व शुद्ध सोने के भाव 160800 हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 04, 2026

gold-silver price

Photo: Patrika

Gold-Silver Prices Rise: सर्राफा बाजार में चांदी व सोने के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 10,000 प्रति किग्रा की तेजी के साथ 272000 पर आ गए। जेवराती सोने के भाव 2000 रुपए की तेजी के साथ 160000 प्रति 10 ग्राम व शुद्ध सोने के भाव 160800 हो गए।

गोल्ड कैरेट भाव

  • गोल्ड (24 k) (99.5): 161000
  • गोल्ड (22 k) :149074
  • गोल्ड (20 k) : 140000
  • गोल्ड (18 k) : 128800
  • गोल्ड (14 k) : 113380(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

100000 कट्टे रही कृषि जिन्सों की आवक

भामाशाहमंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 100000 कट्टे की रही। गेहूं 20, सोयाबीन 50, धान 100, चना 50, धनिया 200 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा। लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। भाव पुराना लहसुन 3000 से 12000 रहे। नया लहसुन 7500 से 11000 रहा। भावों में 500 रुपए की तेजी रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों में स्थिरता रही।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2460, चंबल 2410, सदाबहार 2290, लोकल रिफाइंड 2180, दीप ज्योति 2310, सरसों स्वास्तिक 2625, अलसी 2440 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3120, कोटा स्वास्तिक 2780, सोना सिक्का 3050, कटारिया गोल्ड 2800 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1900, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4170 से 4220 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी: मिल्क फूड 9050, कोटा फ्रेश 8700, पारस 9150, नोवा 9100, अमूल 9800, मधुसूदन 9580 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल: बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।

ये भी पढ़ें

रेल बजट में राजस्थान को सौगात; रिकॉर्ड 10,228 करोड़ रुपए मिले, इस शहर से चलेगी पहली ‘स्लीपर वंदे भारत’
जयपुर
सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 07:32 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के भावों में फिर जबरदस्त उछाल, अब इतने रुपए पहुंचे दाम, जानें लेटेस्ट प्राइस
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजमार्ग 9 को शुरू होने में लगे 20 साल, अब भी दो माह का इंतजार

अंडरपास से निर्बाध होगी भारी वाहनों की निकासी, मार्च तक निर्माण पूर्ण होने की संभावना
समाचार

1.40 करोड़ कीमत की कच्ची चांदी की 49.43 किलो सिल्लियां जब्त, दो गिरफ्तार

photo patrika
कोटा

राजस्थान में इंस्पेक्टर भर्ती के लिए यह करना है जरूरी, असत्य सूचना से आवेदन पर होंगे डिबार

patrika photo
कोटा

Yellow Alert: 180 मिनट के लिए IMD का येलो अलर्ट, इन 5 जिलों में होगी झमाझम बारिश, ओले गिरने की चेतावनी जारी

IMD-Yellow-Alert
कोटा

Gold-Silver Price Crash: 2.62 लाख पर आई चांदी, सोने के भी गिरे जबरदस्त भाव, जानें गोल्ड-सिल्वर की लेटेस्ट रेट

Silver price, gold price, silver becomes cheaper, gold becomes cheaper, silver price in Rajasthan, silver becomes cheaper in Rajasthan, gold price in Rajasthan, gold becomes cheaper in Rajasthan, चांदी की कीमत, सोने की कीमत, चांदी सस्ती हुई, सोना सस्ता हुआ, राजस्थान में चांदी की कीमत, राजस्थान में चांदी सस्ती, राजस्थान में सोने की कीमत, राजस्थान में सोना सस्ता
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.