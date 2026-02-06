Kota: ‘जहर देकर मार दी बेटी…’, 5 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत, लड़ाई के बाद बच्चों को छोड़कर पीहर चली गई थी मां

4 फरवरी को ससुराल पक्ष ने फोन कर कृष्णा की मौत की जानकारी दी, जिसके बाद गायत्री कोटा पहुंची। गायत्री का कहना है कि उसकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ थी और उसे जहर दिया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार, बच्ची को 4 फरवरी सुबह करीब 11 बजे न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था, जहां दोपहर 12 बजे उसकी मौत हो गई। पिता की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम कराया गया है और मामले की जांच जारी है।