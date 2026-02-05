नशे की पुड़िया: बसों-ट्रेनों के जरिए ओडिशा से राजस्थान में सप्लाई, 8KG गांजे समेत 4 तस्कर गिरफ्तार

गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने प्रदेश के सभी जिलों में नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चला रखा है। इसके तहत स्टिंग ऑपरेशन कर अवैध रूप से बिक रहे नशे का खुलासा किया जा रहा है। कोटा टीम ने भी शहर में खुलेआम बिक रहे नशे को लेकर खबरें प्रकाशित की। इनमें बताया कि शहर में करीब 30 हॉट स्पॉट हैं, जहां धड़ल्ले से गांजा व नशा बिकता है। इसके बाद से ही पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी।