Kota: ‘ताऊ’ ने 2 लाख रुपए दिलवाकर नाबलिग ‘भतीजी’ की करवाई शादी, पुलिस पहुंची तो बदल दी दुल्हन

गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने 30 जनवरी को इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। ‘नाबालिग की सूचना पर पहुंची टीम, परिजनों ने दुल्हन ही बदल दी’ शीर्षक से प्रकाशित खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया। इसके बाद ग्रामीण पुलिस और जिला प्रशासन ने दोबारा जांच शुरू कर पूरे मामले की परतें खोलीं। प्रशासन का कहना है कि बाल विवाह जैसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।