Alwar: अब कैसी दिखेगी ‘अक्शु की मुस्कान’, टॉफी चबाते ही मुंह फटा, 100 टांके आए, 3 साल की मासूम को टाफी देने वाला गिरफ्तार

घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे अलवर मार्ग स्थित चौकी बास गांव की है। तीन साल की नन्ही अक्शु अपनी छह साल की बड़ी बहन अहाना के साथ बड़े चाव से टॉफी खरीदने दुकान पर गई थी। उसे क्या पता था कि जिस टॉफी को वह खुशी-खुशी मांग रही है, वह उसकी मुस्कान छीन लेगी। आरोप है कि दुकानदार सुदील ने अक्शु को टॉफी की शक्ल में बारूद से भरी एक विस्फोटक वस्तु थमा दी। जैसे ही मासूम ने उस 'मौत की टॉफी' को मुंह में रखकर चबाने की कोशिश की, एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भीषण था कि अक्शु का चेहरा लहूलुहान हो गया, उसके होंठ और गाल के चिथड़े उड़ गए।