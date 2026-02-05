5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar: अब कैसी दिखेगी ‘अक्शु की मुस्कान’, टॉफी चबाते ही मुंह फटा, 100 टांके आए, 3 साल की मासूम को टाफी देने वाला गिरफ्तार

Alwar News: एक तीन साल की बच्ची, जो ठीक से बोलना भी नहीं जानती, आज अस्पताल के आईसीयू में पट्टियों में लिपटी हुई है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Jayant Sharma

Feb 05, 2026

Alwar News pic

राजस्थान के अलवर जिले से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। रामगढ़ पुलिस ने उस आरोपी दुकानदार सुदील उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर एक तीन साल की मासूम बच्ची को टॉफी की जगह जानलेवा विस्फोटक (बारूद) देने का आरोप है। पुलिस और एफएसएल (FSL) की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटा लिए हैं, वहीं मासूम अक्शु जिंदगी और मौत के बीच जंग जीतकर अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से कराह रही है।

क्या थी पूरी घटना ?

घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे अलवर मार्ग स्थित चौकी बास गांव की है। तीन साल की नन्ही अक्शु अपनी छह साल की बड़ी बहन अहाना के साथ बड़े चाव से टॉफी खरीदने दुकान पर गई थी। उसे क्या पता था कि जिस टॉफी को वह खुशी-खुशी मांग रही है, वह उसकी मुस्कान छीन लेगी। आरोप है कि दुकानदार सुदील ने अक्शु को टॉफी की शक्ल में बारूद से भरी एक विस्फोटक वस्तु थमा दी। जैसे ही मासूम ने उस 'मौत की टॉफी' को मुंह में रखकर चबाने की कोशिश की, एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भीषण था कि अक्शु का चेहरा लहूलुहान हो गया, उसके होंठ और गाल के चिथड़े उड़ गए।

100 से ज्यादा टांके और एक अधूरा बचपन

मासूम अक्शु को तुरंत अलवर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर जयंत थरेजा ने बताया कि बच्ची की हालत अत्यंत गंभीर थी। उसके चेहरे की त्वचा और मांसपेशियां बुरी तरह फट चुकी थीं। डॉक्टरों की टीम ने घंटों चले जटिल ऑपरेशन के बाद बच्ची की जान तो बचा ली, लेकिन उसके चेहरे पर 100 से ज्यादा टांके आए हैं। विस्फोट इतना गहरा था कि मासूम का चेहरा विकृत हो गया है, जिसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा।

दुकानदार की सफाई और पुलिस की जांच

गिरफ्तारी के बाद आरोपी दुकानदार सुदील खुद को बचाने के लिए कहानी गढ़ रहा है। उसका दावा है कि बच्ची हाथ में कांच की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर गिर गई थी, जिससे उसे चोट आई। हालांकि, प्रत्यक्षदर्शी बड़ी बहन अहाना और एफएसएल की शुरुआती जांच कुछ और ही बयां कर रही है। पुलिस अधिकारी डॉ. विजेंद्र सिंह और डीएसपी पिंटू कुमार ने स्पष्ट किया है कि एक्सपर्ट्स की राय और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक तीन साल की बच्ची, जो ठीक से बोलना भी नहीं जानती, आज अस्पताल के आईसीयू में पट्टियों में लिपटी हुई है।

ये भी पढ़ें

मैं उसे ला रही हूं, तुम तैयार रहना, आज खेल खत्म हो जाना चाहिए… सिर्फ 3 महीने पहले ही हुई थी शादी…
श्री गंगानगर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 09:04 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: अब कैसी दिखेगी ‘अक्शु की मुस्कान’, टॉफी चबाते ही मुंह फटा, 100 टांके आए, 3 साल की मासूम को टाफी देने वाला गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटा विभाग, प्रश्न-पत्रों का वितरण आज

अलवर

साहिबाबाद (बिहाड़ी) के जर्जर प्राथमिक विद्यालय भवन को ध्वस्त करने का कार्य शुरू

अलवर

ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बी. फार्मेसी छात्र की मौत, दोस्त की बहन की शादी में जा रहा था

अलवर

शहर के समीप गाजुकी नदी क्षेत्र में सेहत के साथ खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 11 के नाले के गंदे पानी को पाइपलाइन के जरिए करीब 5 किलोमीटर दूर रेलवे पटरी के पास होते हुए चांदुकी गांव तक पहुंचाया जा रहा था। इसी दूषित पानी से कुछ लोग हरी सब्जियां, गेहूं, सरसों सहित कई फसलें उगा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि यह सब दो वर्षों से चल रहा था, लेकिन संबंधित विभागों को इसकी भनक तक नहीं लगी।

अलवर

सचिन पायलट बोले- आप पटाखे क्यों चला रहे हैं? मैं शोकसभा में जा रहा हूं

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.