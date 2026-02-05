साहिबाबाद (बिहाड़ी) के जर्जर प्राथमिक विद्यालय भवन को ध्वस्त करने का कार्य शुरू

पिनान. कई माह से उलझा राजकीय विद्यालय के जर्जर भवन का मामला अब सुलझता नजर आ रहा है। क्षेत्र के साहिबाबाद (बिहाड़ी) स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन को ध्वस्त करने की विभागीय स्वीकृति मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया के तहत शीघ्र ही नए भवन के निर्माण को मंजूरी मिलने की संभावना है। नए भवन की स्वीकृति से विद्यार्थियों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल है।साहिबाबाद में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन लंबे समय से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था। गत सत्र में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालय भवन गिरने की घटनाओं के बाद सरकार ने जर्जर भवनों में अध्ययन पर रोक लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए थे। इसके तहत साहिबाबाद (बिहाड़ी) के प्राथमिक विद्यालय को हिरनोटी विद्यालय में विलय कर दिया था। इसकी दूरी अधिक होने के कारण छोटे बच्चे वहां नियमित रूप से नहीं जा पा रहे थे, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।