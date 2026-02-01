नाले के गंदे पानी से उगाई सब्जियां लोग खाते रहे… गेहूं व सरसों की भी सिंचाई

शहर के समीप गाजुकी नदी क्षेत्र में सेहत के साथ खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 11 के नाले के गंदे पानी को पाइपलाइन के जरिए करीब 5 किलोमीटर दूर रेलवे पटरी के पास होते हुए चांदुकी गांव तक पहुंचाया जा रहा था। इसी दूषित पानी से कुछ लोग हरी सब्जियां, गेहूं, सरसों सहित कई फसलें उगा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि यह सब दो वर्षों से चल रहा था, लेकिन संबंधित विभागों को इसकी भनक तक नहीं लगी। नाले में अवैध रूप से मोटर डाल पानी खेतों तक पहुंचाया जा रहा था। सिंचाई के लिए पोल से बिजली चोरी की जा रही थी। मंगलवार को शिकायत मिलने पर बिजली निगम के अफसरों की नींद टूटी, तो वे मौके पर पहुंचे। इसके बाद पानी की मोटर जब्त कर ली। स्टार्टर सहित 20 से 25 मीटर लंबा तार कब्जे में ले लिया, साथ ही तीन लोगों के खिलाफ 56 हजार रुपए की वीसीआर भरी गई है।