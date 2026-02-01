Alwar: रिटायरमेंट से पहले सरकारी टीचर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में स्कूल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

उनके भतीजे सुरेंद्र ने बताया कि स्कूल के प्रधानाचार्य की ओर से उन पर काम को लेकर दबाव डाला जा रहा था। खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने सेवानिवृत्ति से पहले अपना कार्यभार किसी अन्य अध्यापक को सौंपने के लिए कई बार संस्था प्रधान को लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि वह काफी दिनों से परेशान थे और कई दिनों से उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था। रविवार अपराह्न करीब तीन बजे उन्होंने अकेले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।