अलवर को 154 करोड़ की सौगात : CM भजनलाल शर्मा ने 215 विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास

अलवर। राजस्थान पत्रिका की ओर से उठाए गए मुद्दे के बाद शहर के पटरी पार इलाके को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बहाला में आयोजित जनसभा के दौरान 154 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसमें 215 विकास कार्य शामिल हैं। इन कार्यों में 51 कार्य ऐसे हैं जो शहर के पटरी पार एरिया के हैं।