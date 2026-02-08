विराट हिन्दू सम्मेलन का भव्य आयोजन, ध्वज और कलश शोभायात्रा से गूंजा कस्बा



धर्मसभा को संबोधित करते हुए जिला प्रचारक रोहित ने हिन्दू समाज की एकता, संस्कृति संरक्षण और सनातन मूल्यों को मजबूत करने पर जोर दिया। साध्वी प्रिय किशोरी ने कहा कि सनातन धर्म जीवन जीने की पद्धति है और हिन्दू समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता है। उन्होंने मातृशक्ति से बच्चों में संस्कार रोपित करने का आह्वान किया। सम्मेलन अध्यक्ष हुकम ने संगठन और एकजुटता को समय की आवश्यकता बताया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्र, धर्म और समाज की उन्नति के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।